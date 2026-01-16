В Госдуме призвали полностью заблокировать WhatsApp* в России

Правительству РФ следует в ближайшие полгода полностью заблокировать мессенджер WhatsApp*, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, WhatsApp* является «вражеским инструментом влияния», а в условиях предвыборных кампаний попытки дестабилизации ситуации в стране должны пресекаться на ранней стадии. Депутат отметил, что корпорация Meta**, которой принадлежит WhatsApp*, ведет информационную войну против России.

Свинцов подчеркнул, что наличие подобных сервисов создает риски для безопасности граждан, и призвал россиян задуматься о защите своих семей. Также он рекомендовал переходить на национальную платформу Max, назвав ее удобной и безопасной.

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что WhatsApp* может быть полностью заблокирован на территории России в случае невыполнения требований законодательства.

*принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

**признана экстремистской и запрещена в РФ.