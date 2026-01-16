Рязанцев предупредили об ограничении движения в ночь на Крещение

В Рязани ограничат движение в ночь на Крещение. Об этом сообщила администрация города. В связи с проведением мероприятия с 21:00 18 января до 02:00 19 января ограничат движение транспорта в районе остановок «Речной вокзал» и «Лесопарк». Также в мэрии уточнили, что проезд Речников от улицы Лесопарковой до остановки «Речной вокзал» необходимо освободить от частного транспорта.

Напомним, уже опубликовано расписание автобусов до Орехового озера в ночь на Крещение.