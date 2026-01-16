Оценки за поведение планируют ввести во всех школах России с сентября 2026 года

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся», — говорится в проекте. Как сообщили РБК в министерстве, оценки за поведение введут во всех школах страны с 1 сентября 2026 года. Там указали, что изменения разработали по результатам проведения пилотного проекта. Напомним, он стартовал в начале 2025/26 учебного года в Новгородской, Тульской, Ярославской, Ленинградской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии.

