В Госдуме назвали цель введения оценки за поведение в школе

Оценка за поведение в школе должна носить воспитательный характер и не служить наказанием для детей. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина. Он подчеркнул, что такая оценка предоставляет родителям дополнительную информацию о поведении их детей, а не только об успеваемости по предметам. Пилотный проект по оценке поведения учеников стартует с 1 сентября. В нем примут участие школы из шести регионов, включая Новгородскую, Ярославскую и Тульскую области, а также Луганскую народную республику, Чеченскую республику и республику Мордовия.

Согласно опросу «Новости Mail», 80% россиян положительно оценивают инициативу введения оценок за поведение. Поддерживающие предложение считают, что это поможет родителям лучше понимать ситуацию с поведением их детей в школе и улучшит дисциплину в классе. А вот учителя выразили недовольство возвращением оценок за поведение.