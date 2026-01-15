Вокруг Солнца начал выстраиваться парад планет

Вокруг Солнца продолжают собираться планеты. На поступающих из космоса снимках уже видны Меркурий, Венера и Марс. Кульминация парада ожидается 21-22 января, когда к Солнцу подойдет Меркурий и планеты выстроятся в симметричную конфигурацию. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ранее астрономы сообщили, что 22 января Венера, Марс и Меркурий сблизятся с Солнцем на минимальном угловом расстоянии около трех градусов. По данным Лаборатории, такое событие является редким для XXI века. Следующий подобный парад планет ожидается только в сентябре 2038 года.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.