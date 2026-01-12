Астрономы рассказали о редком параде планет, который будет видно с Земли

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила о предстоящем сближении трех планет — Венеры, Марса и Меркурия — с Солнцем, которое состоится 22 января. Уточняется, что это событие станет уникальным для текущего столетия, так как планеты образуют почти ровную ромбовидную конфигурацию на минимальном угловом расстоянии около трех градусов от Солнца. После этого сближения, следующая возможность наблюдать все три планеты рядом с Солнцем произойдет лишь в сентябре 2038 года, но на большем расстоянии. На данный момент Меркурий уже виден на снимках космических коронографов, в то время как Венера и Марс пока слишком близки к Солнцу и станут видимыми лишь через несколько дней.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила о предстоящем сближении трех планет — Венеры, Марса и Меркурия — с Солнцем, которое состоится 22 января. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что это событие станет уникальным для текущего столетия, так как планеты образуют почти ровную ромбовидную конфигурацию на минимальном угловом расстоянии около трех градусов от Солнца. После этого сближения, следующая возможность наблюдать все три планеты рядом с Солнцем произойдет лишь в сентябре 2038 года, но на большем расстоянии.

На данный момент Меркурий уже виден на снимках космических коронографов, в то время как Венера и Марс пока слишком близки к Солнцу и станут видимыми лишь через несколько дней.

Фото: trashbox