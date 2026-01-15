В Госдуме допустили полную блокировку WhatsApp* в России в 2026 году

В Госдуме допустили полную блокировку WhatsApp* в России в 2026 году. Об этом заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ТАСС.

По его словам, до конца 2026 года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки мессенджера.

«Это связано с тем, что WhatsApp* принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — сказал депутат.

