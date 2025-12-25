Россиянам рассказали о причинах полной блокировки WhatsApp*

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что полностью заблокировать WhatsApp* в России необходимо, если мессенджер не отреагирует на требования РКН. Он призвал развивать альтернативные соцсети и мессенджеры. *принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ