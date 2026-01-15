Сибирский антициклон может принести в Рязанскую область 30-градусные морозы

Отмечается, что 15-25 января традиционно будет самым холодным периодом этого зимнего сезона. В Рязанскую область, как сообщалось ранее, к концу недели придет сибирский антициклон. В пятницу, 16 января, сначала в восточных, а затем в западных районах региона начнется резкое похолодание. Ночью 17 января температура воздуха может опуститься до -30 градусов (в условиях городского климата — до -25 градусов). Холодный антициклон в регионе не задержится. 18 января немного потеплеет. На Крещение температура воздуха ожидается до -13 градусов, а затем и до -8.

Сибирский антициклон может принести в Рязанскую область 30-градусные морозы. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

При этом циклон рассеет облака. «Погода будет солнечная и звездная, но холодная», — написали в посте.

Кроме того, в ночь на субботу из-за морозов может ухудшиться качества воздуха в городе.

