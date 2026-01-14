Рязанскую область накроет сибирский антициклон

В конце рабочей недели запад Русской равнины, в том числе Рязанскую область, из-за Урала накроет сибирский антициклон, это создаст условия для Крещенских морозов. В ЦФО с четверга, 15 января, ночью ожидается до −14…−19°, днем — −9…−13°. В начале следующей недели морозы могут окрепнуть до −20…−25°.

Рязанскую область накроет сибирский антициклон. Об этом сообщили в Telegram-канале «Метеовести» центра «Фобос».

Отмечается, что в конце рабочей недели запад Русской равнины, в том числе Рязанскую область, из-за Урала накроет сибирский антициклон, это создаст условия для Крещенских морозов.

В ЦФО с четверга, 15 января, ночью ожидается до −14…−19°, днем — −9…−13°. В начале следующей недели морозы могут окрепнуть до −20…−25°.