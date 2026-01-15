С начала СВО из-за атак ВСУ в российских регионах погибли 39 детей

По словам Бастрыкина, с начала СВО 44 региона России подверглись атакам ВСУ. Следком зафиксировал 11 тысяч украинских обстрелов и терактов с применением БПЛА. Погибли после атак в российских регионах 1074 мирных жителя, 39 из них дети. Пострадали 5 181 человек, из них 328 несовершеннолетних.

Ранее стало известно о 445 погибших при вторжении ВСУ в Курскую область.