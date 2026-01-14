Стало известно о 445 погибших при вторжении ВСУ в Курскую область

По информации председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в августе 2024 года погибли 445 человек, еще 553 местных жителя получили ранения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости». Бастрыкин отметил, что следствием зафиксированы случаи целенаправленного применения ракетных систем залпового огня по мирным объектам, а также факты убийств местных жителей украинскими военными. Стоит отметить, что в марте 2025 года в Следственном комитете сообщали, что с 2022 года от действий ВСУ в Курской области погибли 167 человек, а количество раненых составило 500.

