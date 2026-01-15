Рязань
Итоги года
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 440
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 449
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 558
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 367
Все публикации
Пробки в 10 баллов зафиксировали в Рязани
Рязань вновь встала в 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс карты». Утром 15 января заторы образовались на улицах Большая, Советской Армии, Яблочкова, Каширина, Спортивной, Семашко, Дзержинского, Маяковского, Первомайском проспекте, Касимовском шоссе и т. д. Пробки образовались на Солотчинском шоссе, улицах Кальная, Тимуровцев, Зубковой, Циолковского, Пролетарская, Московском шоссе и прочих.

