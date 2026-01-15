Пробки в 10 баллов зафиксировали в Рязани

Рязань вновь встала в 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс карты». Утром 15 января заторы образовались на улицах Большая, Советской Армии, Яблочкова, Каширина, Спортивной, Семашко, Дзержинского, Маяковского, Первомайском проспекте, Касимовском шоссе и т. д. Пробки образовались на Солотчинском шоссе, улицах Кальная, Тимуровцев, Зубковой, Циолковского, Пролетарская, Московском шоссе и прочих.