Госдеп США: россиянам по-прежнему доступны туристические и гостевые визы

В Госдепе заявили, что США приостановили выдачу только иммиграционных виз россиянам, а не виз в целом — туристические и гостевые можно по-прежнему получить. «Госдепартамент приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, чтобы пресечь действия заявителей, которые могут стать обузой для общества», — говорится в материале. Под «обузой» подразумевается, что иностранные граждане будут пользоваться социальными пособиями и льготами. Ранее сообщалось, что США приостанавливают оформление виз для граждан 75 стран, среди которых РФ, Иран и Бразилия.

