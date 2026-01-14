США прекращает выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию

США приостанавливают оформление виз для граждан 75 стран, среди которых РФ, Иран и Бразилия. Об этом сообщило издание «РЕН-ТВ» со ссылкой на зарубежные СМИ.

