В ROSTIC’S опровергли слухи о массовых увольнениях и закрытиях ресторанов

В пресс-служба ROSTIC’S прокомментировали информацию о сокращении штата. Компания опровергла слухи о массовых увольнениях сотрудников и закрытии ресторанов в Москве. В официальном комментарии пояснили, что в планах нет сокращения штата или закрытия заведений. Также отметили, что рестораны могут временно закрываться по различным причинам, включая реновацию, ремонт, смену локации или переоформление документов. «В ближайшее время часть закрытых ресторанов возобновит свою деятельность. Сотрудники, желающие продолжить работу, могут быть переведены в другие рестораны сети на период закрытия», — отметили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что соблюдают все нормы трудового законодательства РФ и продолжают функционировать в обычном режиме.

Ранее появилась информация о том, что Rostic’s сокращает штат около 600 человек после закрытия 25 точек сети.