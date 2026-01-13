Rostic’s сокращает штат около 600 человек после закрытия 25 точек сети

По словам бывших сотрудников ресторана, Rostic’s закрыли 24 декабря, при этом о сокращении штата стало известно только 12 января. Они полагают, что их уволили из-за финансовых трудностей, хотя руководство уверяет, что проблема в поступлении денег на расчётный счёт, в то время как некоторые работники не получали зарплату с сентября. Ранее компания «Фаст фуд маркет», развивавшая Rostic’s по франшизе, открыла 25 новых точек. Однако затем компания «Арт рест» расторгла договор франшизы и закрыла все заведения, что привело к массовым увольнениям без положенных выплат.

Об этом сообщило издание SHOT: ПРОВЕРКА.

