Литовская Amalva продала рязанский завод вентиляторов «Комфовент» российской компании

Литовская компания Amalva Group, производитель вентиляционного оборудования Komfovent, продала свой рязанский завод «Комфовент» российской компании «Вентарт Групп». Сделка завершилась в декабре прошлого года, сумма не раскрывалась, а выручка от продажи была заморожена в России, сообщил руководитель Amalva Альбинас Чепла. Поиски покупателя начались в феврале 2022 года, первоначально продажу планировали на 2025 год, но ускорили процесс.

По данным местных СМИ, поиск покупателя для рязанского завода начался еще в феврале 2022 года. В январе прошлого года Чепла сообщал, что сделка планировалась на весну-лето 2025 года, но в итоге была ускорена. Завод «Комфовент», основанный в 2007 году, на сегодняшний день обеспечивает рабочие места для около 100 человек и зафиксировал выручку в 693 млн рублей за 2024 год.

«Вентарт Групп», новое предприятие владельца завода, специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства, с выручкой в 1,65 млрд рублей за 2024 год.

Amalva Group работает на литовском рынке с 1997 года и производит широкий ассортимент вентиляционных систем и компонентов, включая кондиционеры, роторные теплоутилизаторы и противопожарные клапаны.

