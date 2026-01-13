Литовская Amalva продала рязанский завод вентиляторов «Комфовент» российской компании

Литовская компания Amalva Group, производитель вентиляционного оборудования под брендом Komfovent, завершила продажу своего рязанского завода «Комфовент» российскому предприятию «Вентарт Групп». Об этом сообщил деловой портал Verslo zinios.
Сделку заключили в декабре прошлого года, однако сумма продажи не была раскрыта. Руководитель Amalva Group Альбинас Чепла отметил, что «денег не получил, так как после продажи они были заморожены в России».
По данным местных СМИ, поиск покупателя для рязанского завода начался еще в феврале 2022 года. В январе прошлого года Чепла сообщал, что сделка планировалась на весну-лето 2025 года, но в итоге была ускорена. Завод «Комфовент», основанный в 2007 году, на сегодняшний день обеспечивает рабочие места для около 100 человек и зафиксировал выручку в 693 млн рублей за 2024 год.
«Вентарт Групп», новое предприятие владельца завода, специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства, с выручкой в 1,65 млрд рублей за 2024 год.
Amalva Group работает на литовском рынке с 1997 года и производит широкий ассортимент вентиляционных систем и компонентов, включая кондиционеры, роторные теплоутилизаторы и противопожарные клапаны.
Напомним, ранее сообщалось о том, что литовский производитель вентиляционного оборудования Amalva Group нашел покупателя предприятия в Рязани.
Фото: «Яндекс Карты».