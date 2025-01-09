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Литовская компания Amalva продаст рязанский завод вентиляторов «Комфовент»
Литовский производитель вентиляционного оборудования Amalva Group, который выпускает продукцию под маркой Komfovent, нашел покупателя предприятия в Рязани.

Литовский производитель вентиляционного оборудования Amalva Group, который выпускает продукцию под маркой Komfovent, нашел покупателя предприятия в Рязани. Об этом в четверг, 9 января, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на новостной портал 15min.

Глава группы Amalva Альбинас Чепла заявил, что в Рязани находится не очень большой завод. Там работает около 100 человек.

«Нашли покупателя [завода] и продаем, подписан предварительный договор купли-продажи», — заявил Чепла.

По его словам, сделка будет завершена после получения заключения специальной комиссии. Это может затянуться на полгода.

Чепла добавил, что на рязанское предприятие приходится около 5% дохода группы.

«Возможно, он уже не приносит столько, мы уже не считаем, мы списали завод», — сказал глава группы Amalva.

Как указано в публикации, поставки комплектующих с балтийских предприятий группы на завод, работающий с 2007 года, прекратили весной 2022 года, тогда же начали искать покупателя.

Чепла уточнил, что на данный момент рязанское предприятие ориентировано исключительно на российский рынок.

По данным «Интерфакса», Amalva работает на литовском рынке с 1997 года. Предприятие выпускает вентиляционные системы и компоненты, в том числе кондиционеры и сплит-системы (приточные и приточно-вытяжные установки), роторные теплоутилизаторы, вентиляторы, автоматику для управления воздухообменом, противопожарные клапаны и муфты.

Фото: «Яндекс Карты»