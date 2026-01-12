В Солотче из-за падения деревьев на провода еще на 17 улицах отключили свет

В 11:18 12 января в Солотче аварийно свет отключили по следующим улицам: Гайдара; Дачная; Железнодорожная; Зеленая; Казанская; Куркова; Курортный проезд; Порядок; Вольная; Школьная; Монастырская; Новая; Больничная; Коммунальная; Владимирская; Песчаная; Сосновая. Аварийные бригады проводят ремонтные работы. Ранее под отключение попали улицы Санаторий, Лесная, Первомайская, Почтовая, Мещерская и Солотчинское шоссе.

Фото: РГРЭС.