В Солотче из-за падения деревьев на провода еще на 17 улицах отключили свет
В Солотче из-за падения деревьев на провода еще на 17 улицах отключили свет. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

В 11:18 12 января в Солотче аварийно свет отключили по следующим улицам:

  • Гайдара;
  • Дачная;
  • Железнодорожная;
  • Зеленая;
  • Казанская;
  • Куркова;
  • Курортный проезд;
  • Порядок;
  • Вольная;
  • Школьная;
  • Монастырская;
  • Новая;
  • Больничная;
  • Коммунальная;
  • Владимирская;
  • Песчаная;
  • Сосновая.

Аварийные бригады проводят ремонтные работы.

Ранее под отключение попали улицы Санаторий, Лесная, Первомайская, Почтовая, Мещерская и Солотчинское шоссе.

Фото: РГРЭС.