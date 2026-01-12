В Солотче из-за падения деревьев на провода еще на 17 улицах отключили свет
В Солотче из-за падения деревьев на провода еще на 17 улицах отключили свет. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.
В 11:18 12 января в Солотче аварийно свет отключили по следующим улицам:
- Гайдара;
- Дачная;
- Железнодорожная;
- Зеленая;
- Казанская;
- Куркова;
- Курортный проезд;
- Порядок;
- Вольная;
- Школьная;
- Монастырская;
- Новая;
- Больничная;
- Коммунальная;
- Владимирская;
- Песчаная;
- Сосновая.
Аварийные бригады проводят ремонтные работы.
Ранее под отключение попали улицы Санаторий, Лесная, Первомайская, Почтовая, Мещерская и Солотчинское шоссе.
Фото: РГРЭС.