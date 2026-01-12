В Солотче произошла авария с отключением электроэнергии
Утром 12 января в Солотче из-за повреждения воздушной линии произошла авария, отключившая электричество по ряду адресов. Об этом сообщили в группе РГРЭС. Под отключение попали улицы Санаторий, Лесная, Первомайская, Почтовая, Мещерская, часть района и Солотчинское шоссе.
К 07:57 электроэнергию восстановили на некоторых участках. Бригады АО РГРЭС продолжили ремонтно-восстановительные работы. По вопросам электроснабжения жители могут обратиться по телефону 55‑01‑12.