МЧС опубликовало метеопредупреждение для жителей Рязанской области
По данным синоптиков, днем 12 января на территории региона местами сохранится гололед. Возможно налипание мокрого снега, гололедица. Ранее в Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности.
МЧС опубликовало метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно появилось на официальном сайте ведомства.
По данным синоптиков, днем 12 января на территории региона местами сохранится гололед. Возможно налипание мокрого снега, гололедица.
Ранее в Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности.