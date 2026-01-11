В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень опасности в Рязанской области объявили из-за надвигающегося снегопада. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед. Ранее МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев.
