Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, ночью и утром 12 января на территории Рязанской области ожидается сильный, мокрый снег. Местами возможно ухудшение видимости до 1000 м, усиление ветра до 15 м/с, метель, снежные заносы, налипание мокрого снега, гололед, гололедица.