Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 11
-2°
Пнд, 12
Втр, 13
-11°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 78.00 / 80.50 11/01 07:00
Нал. EUR 92.50 / 95.00 11/01 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
8 часов назад
1 172
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
Вчера 10:06
892
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
8 906
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
975
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, ночью и утром 12 января на территории Рязанской области ожидается сильный, мокрый снег. Местами возможно ухудшение видимости до 1000 м, усиление ветра до 15 м/с, метель, снежные заносы, налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью и утром 12 января на территории Рязанской области ожидается сильный, мокрый снег.

Местами возможно ухудшение видимости до 1000 м, усиление ветра до 15 м/с, метель, снежные заносы, налипание мокрого снега, гололед, гололедица.