В Рязани власти приняли решение поднять Лыбедь на поверхность

Об этом в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» рассказал губернатор Павел Малков. «Да, планируем её [Лыбедь] поднять на одном из участков. Сейчас смотрим, что из себя представляет река, есть ли там что поднимать. Предварительно такая возможность есть. Хотим это сделать на каком-нибудь участке бульвара после стадиона в сторону ЦПКиО», — отметил политик.

«Да, планируем её [Лыбедь] поднять на одном из участков. Сейчас смотрим, что из себя представляет река, есть ли там что поднимать. Предварительно такая возможность есть. Хотим это сделать на каком-нибудь участке бульвара после стадиона в сторону ЦПКиО.

Продолжая разговор про благоустройство: ведется проектирование набережной. Сначала будем благоустраивать территорию от Глебовского моста до памятника Сергею Есенину, здесь уже есть проект, ищем финансирование. Ведется разработка проекта набережной от Кремля по Трубежу до стрелки с Окой и дальше до Орешка.

Также в следующем году благоустроим улицу Павлова, я обещал это сделать. В более отдаленной перспективе планируем благоустроить улицы Соборная и Семинарская от Кремлевского сквера мимо РИМа и до музея ВДВ, а затем и до Борисоглебского собора. Перед собором приведём в порядок площадь, но это опять-таки только часть наших планов. На самом деле их намного больше. Будет и множество других объектов для благоустройства, в том числе разных улиц, скверов и парков. И не только в центре города, но и в других районах города», — отметил политик,

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».

Ранее Малков давал поручение обследовать подземную реку Лыбедь, чтобы найти незаконные стоки и в дальнейшем частично поднять ее на поверхность.