С 12 января платные парковки в центре Рязани возобновят работу

С 12 января возобновляется работа платных парковок в центре Рязани. Напомним, в связи с проведением новогодних мероприятий не взималась плата за парковку на улицах: Радищева (до ул. Свободы), Горького (до ул. Свободы), Свободы, Право-Лыбедская, Полонского, Николодворянская, площадь Ленина, Некрасова. С завтрашнего дня парковка на этих участках дороги вновь станет платной.

С 12 января платные парковки в центре Рязани возобновят работу. Об этом сообщает мэрия.

С 12 января возобновляется работа платных парковок в центре Рязани. Напомним, в связи с проведением новогодних мероприятий не взималась плата за парковку на улицах: Радищева (до ул. Свободы), Горького (до ул. Свободы), Свободы, Право-Лыбедская, Полонского, Николодворянская, площадь Ленина, Некрасова.

С завтрашнего дня парковка на этих участках дороги вновь станет платной.