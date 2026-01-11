С 12 января платные парковки в центре Рязани возобновят работу
С 12 января возобновляется работа платных парковок в центре Рязани. Напомним, в связи с проведением новогодних мероприятий не взималась плата за парковку на улицах: Радищева (до ул. Свободы), Горького (до ул. Свободы), Свободы, Право-Лыбедская, Полонского, Николодворянская, площадь Ленина, Некрасова. С завтрашнего дня парковка на этих участках дороги вновь станет платной.
