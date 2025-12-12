В Рязани временно приостановят работу платных парковок

Работа платных парковок будет приотановлена из-за проведения мероприятий в рамках «Новогодней столицы — 2026». С 15 декабря плата за парковку будет прекращена по адресам: Радищева (до ул. Свободы), Горького (до ул. Свободы), Свободы, Право-Лыбедская, Полонского, Николодворянская, площадь Ленина, Некрасова.