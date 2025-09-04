В Рязанском районе пропал нуждающийся в медпомощи мужчина

Местонахождение Виктора Семенова неизвестно с 3 сентября 2025 года. Приметы: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — черные с проседью, глаза — серые. Одежда: серая куртка, черная футболка, синие джинсы, серые кроссовки. Отмечается, что мужчина нуждается в медпомощи. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.