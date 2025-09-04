В Рязанском районе пропал нуждающийся в медпомощи мужчина
Местонахождение Виктора Семенова неизвестно с 3 сентября 2025 года. Приметы: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — черные с проседью, глаза — серые. Одежда: серая куртка, черная футболка, синие джинсы, серые кроссовки. Отмечается, что мужчина нуждается в медпомощи. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.
В селе Дубровичи Рязанского района пропал 65-летний Виктор Семенов. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в своих соцсетях.
Местонахождение мужчины неизвестно с 3 сентября 2025 года.
Приметы: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — черные с проседью, глаза — серые.
Одежда: серая куртка, черная футболка, синие джинсы, серые кроссовки.
Отмечается, что мужчина нуждается в медпомощи.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112;
4 сентября мужчину нашли живым.