В Рязанском районе нашли пропавшего 65-летнего мужчину
Местонахождение Виктора С. не было известно с 3 сентября 2025 года. Он пропал в селе Дубровичи Рязанского района. Мужчина нуждался в медпомощи. 4 сентября стало известно, что его нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.
