Крушение легкомоторного самолета в Рязанской области расследуют МАК и Росавиация

Отмечается, что ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем. Напомним, утром в четверг, 4 сентября, вблизи села Зимарово в Александро-Невском районе потерпел крушение легкомоторный самолет. Самолет Х-32 «Бекас» задействовали в сельхозработах. На борту воздушного судна находился пилот, он погиб. Его личность установлена. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).