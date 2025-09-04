Крушение легкомоторного самолета в Рязанской области расследуют МАК и Росавиация

Крушение легкомоторного самолета в Рязанской области расследуют Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального межрегионального управления Росавиации. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Росавиации.
Отмечается, что ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем.
Напомним, утром в четверг, 4 сентября, вблизи села Зимарово в Александро-Невском районе потерпел крушение легкомоторный самолет. Самолет Х-32 «Бекас» задействовали в сельхозработах.
На борту воздушного судна находился пилот Станислав Рожко, он погиб.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).