При крушении легкомоторного самолета в Рязанской области погиб пилот

При крушении легкомоторного самолета в Рязанской области погиб пилот. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщает ТАСС, ЧП произошло в районе села Зимарово Александро-Невского района.

По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет. Возгорания после столкновения с землей не последовало.