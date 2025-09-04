При крушении легкомоторного самолета в Рязанской области погиб пилот
Самолет был задействован на сельхозработах. ЧП произошло в районе села Зимарово Александро-Невского района. По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет. Возгорания после столкновения с землей не последовало.
