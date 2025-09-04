Стала известна личность погибшего пилота при падении самолета в Рязанской области
В результате ЧП погиб пилот — Станислав Рожко.
Об этом пишет «112».
В результате ЧП погиб пилот — Станислав Рожко.
