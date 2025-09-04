После крушения самолета в Рязанской области возбуждено уголовное дело

Утром 4 сентября около села Зимарово Александро-Невского района при взлете потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате инцидента пилот погиб. После ЧП завели уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ.

После крушения легкомоторного самолета в Рязанской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следствием установлено, что утром 4 сентября вблизи села Зимарово Александро-Невского района при взлете потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате инцидента пилот 1975 года рождения от полученных травм скончался на месте.

После ЧП завели уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи-криминалисты Западного МСУТ СК России осмотрели место падения самолета. Рассматриваются различные версии произошедшего.

Для установления обстоятельств и причин случившегося проводятся необходимые экспертизы.

Напомним, самолет Х-32 «Бекас» задействовали в сельхозработах. Он упал в районе села Зимарово Александро-Невского района.

Позже установили личность погибшего пилота при падении самолета в Рязанской области. Кроме того, появились кадры с места крушения самолета в Рязанской области.