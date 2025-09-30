Рязань
Рязанская полиция в 2025 году выявила 432 случая незаконной торговли алкоголем
«Из незаконного оборота изъято 1150 литров алкогольной продукции. Нарушителям грозит штраф до одного миллиона рублей», — уточнил старший инспектор отдела организации применения административного законодательства Вадим Кашлев. Также в сюжете «Оки» рассказали, что рязанцы неоднократно жалуются на продажу алкоголя в рюмочных на улицах Энгельса и Маяковского. По словам местных жителей, в заведениях и возле них постоянно собираются нетрезвые компании, которые своими ссорами мешают спать людям.

С начала 2025 года полицейские зафиксировали в Рязанской области 432 случая незаконной торговли алкогольной продукцией. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

"Из незаконного оборота изъято 1150 литров алкогольной продукции. Нарушителям грозит штраф до одного миллиона рублей", — уточнил старший инспектор отдела организации применения административного законодательства Вадим Кашлев.

Также в сюжете «Оки» рассказали, что рязанцы неоднократно жалуются на продажу алкоголя в рюмочных на улицах Энгельса и Маяковского. По словам местных жителей, в заведениях и возле них постоянно собираются нетрезвые компании, которые своими ссорами мешают спать людям.

При этом, как рассказали в сюжете, посетители подобных торговых точек не боятся употреблять алкоголь, безопасность которого никак не подтверждена.

«Тут, как говорится, никто не застрахован», — заявил один из гостей рюмочной.

Ранее читатели сообщили РЗН. Инфо о «наливайке», которая располагается в доме № 10/7 на улице Энгельса. Жители пожаловались на регулярные драки, крики, нецензурную лексику и посетителей, которые оставляют после себя мусор и грязь.