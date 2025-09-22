Рязанцы вновь пожаловались на работу «наливайки»

Рязанцы вновь пожаловались на работу «наливайки». Сообщение жители прислали в редакцию РЗН. Инфо.

Питейное заведение расположено на улице Энгельса, дом 10/7. Отмечается, что рядом с ним регулярно собираются нетрезвые компании, регулярно случаются драки, крики, нецензурная лексика, посетители оставляют после себя мусор и грязь.

Граждане не могут спать по ночам из-за шума и боятся выходить на улицу с детьми.

«Мы, жители домов, требуем принять меры! Закройте наконец эту „наливайку“! Мы устали жить на свалке среди пьяных компаний. Хотим видеть реальные шаги со стороны городской власти, а не равнодушное игнорирование проблем собственных жителей», — заключили в обращении.

Ранее сообщалось, что посетители этой рюмочной спят обнаженными рядом с ней.