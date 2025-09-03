В Рязани появился новый сквер

Сквер находится у дома № 1 по улице Чкалова. 3 сентября состоялось торжественное открытие. На территории провели работы по удалению аварийных деревьев и сухостоя, обновили детскую игровую зону и установили новые скамейки. В день открытия сквера собравшиеся высадили на территории декоративные кустарники и зимостойкие многолетние растения. На центральной клумбе появилась ель.