В Рязани откроют новый сквер
Новый сквер появится на зеленой зоне около дома № 1 корпус 1 на улице Чкалова. На участке убрали два аварийных дерева и поросль американского клена, начали вывоз спиленных веток и стволов. После расчистки территории в сквере поставят скамейки и ограждение, будут разбиты клумбы и высажена зеленая изгородь, установлены бордюры. Сквер планируют открыть в начале сентября.
