Стало известно о пострадавшем при крупном пожаре в Рязани

Стало известно о пострадавшем при крупном пожаре в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре на Московском шоссе поступила 27 сентября в 13:43. Сгорело металлическое здание.

Пострадал мужчина, его личность устанавливается.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На тушение выезжали 22 человека и шесть спецавтомобилей.

Напомним, рязанцы заметили столб дыма в районе торгового центра «Полсинаут». Очевидцы сообщали, что горел автосервис.