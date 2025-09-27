В МЧС прокомментировали крупный пожар в Рязани
В пресс-службе регионального ГУ МЧС прокомментировали крупный пожар в Рязани.
Информация о случившемся поступила в 13:43 27 сентября. Отмечается, что загорелось помещение на Московском шоссе.
На месте происшествия работают 15 человек и пять единиц техники.
В соцсетях очевидцы сообщают, что горит автосервис.
Напомним, рязанцы заметили столб дыма над городом.
Позже стало известно о пострадавшем при пожаре.