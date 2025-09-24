В Рязанской области проверят несетевые АЗС на манипуляции с ценами на бензин

Отмечается, что владельцы таких автозаправок подняли цены на бензин в среднем на 10% — или +5-8 рублей к ценам сетевиков. Проверку проведут представители УФАС. Они уже прошли в Тверской, Тамбовской и Липецкой областях. Теперь антимонопольная служба проверит АЗС в Калужской, Рязанской и Брянской областях. Ранее стало известно, что в Рязани нашли нарушения на шести АЗС.

