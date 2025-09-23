В Рязани нашли нарушения на шести АЗС

В Рязани нашли нарушения на шести АЗС. Об этом сообщает ТКР.

Проверку провели специалисты «Росстандарта». За 8 месяцев они проверили 17 региональных заправок, на шести зафиксировали нарушения. Они касались отсутствия чеков, данных о марке бензина и стенда потребителя. Также на некоторых АЗС отсутствовали паспорта качества и кассовый аппарат. Одна топливораздаточная колонка не прошла проверку.

Нарушителям выдали предостережения. Возбуждено 2 административных дела.