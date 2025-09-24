В Рязани переименовали две остановки

Остановку «РЗЖБК» в районе дома № 129, стр. 4 на улице Связи переименовали в «Завод Сателс», остановку «Завод САМ» около дома № 112 на улице Есенина — в «Выставочный зал».

В Рязани переименовали две остановки. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ранее власти переименовали остановку «Школа», расположенную у дома № 34 на улице Черновицкой. Теперь она называется «Севастопольская аллея».