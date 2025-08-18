В Рязани переименовали еще одну остановку

Власти переименовали остановочный пункт «Школа», расположенный у дома № 34 на улице Черновицкой. Теперь остановка будет называться «Севастопольская аллея». Ранее переименовали остановку в Кальном, еще через несколько дней на улице Соборной.