«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 2025 15:23
838
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 168
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 959
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 837
Рязанская прокуратура взяла под контроль проверку смертельного ДТП с подростком
ДТП произошло вечером 19 сентября на 3-м км дороги Рыбное — Константиново. Столкнулись питбайк и автомобиль Land Cruiser. 16-летний водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте ДТП. Облпрокурор Дмитрий Коданев поручил взять под контроль установление обстоятельств аварии. Ранее появились кадры с места происшествия.

Прокуратура взяла под контроль проверку смертельного ДТП с подростком в Рыбновском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

ДТП произошло вечером 19 сентября на 3-м километре дороги Рыбное — Константиново. Столкнулись питбайк и автомобиль Land Cruiser.

16-летний водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте ДТП.

Облпрокурор Дмитрий Коданев поручил взять под контроль установление обстоятельств аварии.

Ранее появились кадры с места происшествия.