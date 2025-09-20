Рязанская прокуратура взяла под контроль проверку смертельного ДТП с подростком

ДТП произошло вечером 19 сентября на 3-м км дороги Рыбное — Константиново. Столкнулись питбайк и автомобиль Land Cruiser. 16-летний водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте ДТП. Облпрокурор Дмитрий Коданев поручил взять под контроль установление обстоятельств аварии. Ранее появились кадры с места происшествия.