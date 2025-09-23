Рязанцы вновь зафиксировали большегрузы, нарушающие ограничения на Окском мосту

Соответствующим видео в редакцию прислали читатели.

По их словам, 22 сентября на Солочинском шоссе около моста зафиксировали грузовик с переполненным полуприцепом Тонар, который вмещает от 30 м³ (вес более 30 тонн).

Ранее редакция отследила, что по мосту через Оку регулярно проезжают грузовики, которые превышают установленные ограничения в 30 тонн. Согласно расчетам, груженый песком самосвал с вместимостью кузова 20 м³ весит около 45 тонн.