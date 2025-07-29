За июль «Союзмультфильм» подал шесть исков к рязанским ИП на 1,5 миллиона рублей

Общая сумма требуемых денег по искам вместе с судебными издержками — один миллион 447 тысяч 409 рублей. Все иски поданы для взыскания средств за нарушение исключительных прав на разных персонажей: за персонажа «Волк» киностудия потребовала 100 тысяч рублей, товар стоил две тысячи 950 рублей; за продажу персонажа «Львенок» также потребовали 100 тысяч рублей, при этом товар стоил 100 рублей; за «Кешу», «Василия» и «Ворону» потребовали 100 тысяч рублей, товар стоил 197 рублей.

За июль 2025 года «Союзмультфильм» подал шесть исков к рязанским индивидуальным предпринимателям на сумму 1,5 миллиона рублей. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда, все иски приняты к производству.

Общая сумма требуемых денег по искам вместе с судебными издержками — один миллион 447 тысяч 409 рублей. Все иски поданы для взыскания средств за нарушение исключительных прав на разных персонажей:

за персонажа «Волк» киностудия потребовала 100 тысяч рублей, товар стоил две тысячи 950 рублей;

за продажу персонажа «Львенок» также потребовали 100 тысяч рублей, при этом товар стоил 100 рублей;

за «Кешу», «Василия» и «Ворону» потребовали 100 тысяч рублей, товар стоил 197 рублей;

«Чебурашка» по мнению компании, продавался незаконно в трех случаях, по каждому требуют по 100 тысяч рублей. Товары стоили 1350, 600 и 400 рублей.

Фото — кадр из мультсериала «Возвращение блудного попугая»