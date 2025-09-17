В Рязани начали реконструкцию кабельной линии для электроснабжения Кального

Инвестиционная программа 2025 года предусматривает реконструкцию участка кабельной линии 10 Кв, участвующую в электроснабжении микрорайона, написали в комментарии под постом губернатора Павла Малкова в ответ на просьбу рязанки о реконструкции, «чтобы район не сидел раз в неделю без света». «На сегодняшний день уже ведутся эти мероприятия», — отметили в городских электросетях. Также сообщили, что в 2026 году запланирована реконструкция еще двух кабельных линий, питающих микрорайон Кальное.

Ранее стало известно, что в Кальном начнется строительство нового ливневого коллектора.