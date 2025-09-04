В Рязани начнется строительство нового ливневого коллектора в Кальном

В рязанском микрорайоне Кальное стартует строительство нового канализационного коллектора, который призван решить проблему подтоплений, возникающих после сильных дождей.

ООО «Северная Компания», планирует возвести ливневой коллектор диаметром 500 мм и длиной 300 метров, а также установить восемь колодцев из сборного железобетона для обеспечения дальнейшего обслуживания системы.

Новая ветка коллектора будет способствовать оптимизации работы существующей ливневой канализации, эффективно отводя дождевые и талые воды с проезжей части и тротуаров улиц Кальная и Быстрецкая. Это значительно повысит комфорт и безопасность как для новоселов, так и для жителей микрорайона.

Все работы будут финансироваться за счет «Северной Компании» и осуществляться под контролем Дирекции Благоустройства города. Разрешительная документация уже подготовлена, и строительство нового коллектора начнется в ближайшее время.