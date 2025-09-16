Рязань
Путин утвердил схему развития ВСМ до Рязани
Новые магистрали соединят Москву с Минском, Екатеринбургом, Адлером и Рязанью. Они будут встраиваться в уже существующий транспортный каркас и откроют возможности для более чем 100 млн человек. Общая протяженность будущей сети должна составить свыше 4,5 тысяч километров. Напомним, в феврале 2024 года глава государства заявил о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Позже стало известно, что работы над трассами начались.

Президент России Владимир Путин утвердил схему развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) страны, в том числе от Москвы до Рязани. Об этом сообщили в Telegram-канале Правительства.

Новые магистрали соединят Москву с Минском, Екатеринбургом, Адлером и Рязанью. Они будут встраиваться в уже существующий транспортный каркас и откроют возможности для более чем 100 млн человек.

Общая протяженность будущей сети должна составить свыше 4,5 тысяч километров.

Напомним, в феврале 2024 года глава государства заявил о строительстве высокоскоростной ж/д магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Позже стало известно, что работы над трассами начались.

Затем выяснилось, что подготовить технико-экономическое обоснование для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных магистралей в России планируют к весне 2026 года.

Позже власти заявили о начале оценочных работ по строительству ВСМ до Рязани.