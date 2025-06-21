Начались работы над высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Рязань

«Мы уже работаем над трассами Москва-Минск, Москва-Адлер, Москва-Рязань, Москва-Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург», — сказал Старовойт. Проектирование пилотного участка между Москвой и Санкт-Петербургом завершается. Напомним, в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил о строительстве высокоскоростной ЖД магистрали от Москвы до Рязани.