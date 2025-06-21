Начались работы над высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Рязань
«Мы уже работаем над трассами Москва-Минск, Москва-Адлер, Москва-Рязань, Москва-Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург», — сказал Старовойт. Проектирование пилотного участка между Москвой и Санкт-Петербургом завершается. Напомним, в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил о строительстве высокоскоростной ЖД магистрали от Москвы до Рязани.
Начались работы над высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Рязань. Об этом Министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал на Петербургском международном экономическом форуме Первому каналу.
По его словам, проектирование пилотного участка между Москвой и Санкт-Петербургом завершается.
Он добавил, что работы над трассами от Москвы до Рязани, Минска, Адлера, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга начались.
Напомним, в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил о строительстве высокоскоростной ЖД магистрали от Москвы до Рязани.